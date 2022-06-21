Süleyman Soylu: 10 ildeki uyuşturucu operasyonunda 213 gözaltı yapıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle, büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.



Diyarbakır merkezli 10 ilde İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 polis görev alarak, 20 narkotik madde arama köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adreste aramalar yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde kentteki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Soylu, "10 vilayette 292 hedefe sabah 04.00 itibariyle 4 bin 200 polis ve jandarma, 20 narkotik köpeği ile operayon düzenlendi. Şu anda 213 gözaltı yapıldı" dedi.

Bakan Soylu, 960 personelle Eren-18 narkotik operasyonunun da başlatıldığını bildirdi.

“8 AYLIK TİTİZ ÇALIŞMA”



İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır’a getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak uyuşturucu madde ticaretini, kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada operasyon gününe kadar, 243 kilo esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi, 34 gram kokain maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, 5 gram eroin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.



Operasyona dair 64 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Şüphelilere yönelik 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildiği bildirildi.



“Kökünü Kurutma Operasyonu”nun Türkiye’de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığı belirtildi.