Soylu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen iftarda İstanbul'daki Türk soylu dernek ve vakıfların kanaat önderleriyle bir araya geldi.



Türkmen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Soylu, onlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Burada konuşan Soylu, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini getirdiğini söyledi.



İftarda, Balkanlardan Kafkasya'ya, İran, Hazar, Orta Asya Bölgesi'nden, Suriye, Irak ve Orta Doğu'nun kuzeyine uzanan geniş bir alanda yerleşik olan vatandaşlarla bir arada olduklarına işaret eden Soylu, bunun güçlü bir tarihin, medeniyetin ve bağın işareti olduğunu ifade etti.



Bu işareti herkesin iyi bellemesi, iyi okuması ama dünyanın da iyi anlaması gerektiğinin altını çizen Soylu, buradaki bağa, güce ve bu coğrafyadaki etkinliğe sahip çıkmak zorunda olunduğunu vurguladı.



Süleyman Soylu, bu buluşmanın dünyada nasıl bir zulüm ve mücadele olduğunu, masum insanların nasıl göçe zorlandığını, göç yollarında nasıl bir eziyet yaşandığını anlattığını söyledi.



Türk milletinin göçü her yönüyle yaşadığını ve hala yaşamaya devam ettiğini belirten Soylu, "Bugün Türkiye'de Ahıska Türkleri, Uygur Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Batı Trakya Türkleri, Balkan Türkleri, Irak Türkmenleri, Afganistan, Özbek ve Türkmenleriyle, bir taraftan Uygur kardeşlerimizle, Türk soylu gruplardan bugüne kadar toplamda 89 bin 951 kişiye insani ikamet izni ve 57 bin 902 kişiye de uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir." dedi.



Soylu, bu kişilere, Türkiye'de kalış ve çalışma izni, sağlık hizmetlerine erişim, sosyal güvenlik konuları ve Türk vatandaşlığına kabul işlemlerinde yasalarla sağlanmış kolaylıklara erişimlerinin sağlandığını anlattı.



Bu topraklarda Türk soylu olan kişilerin kendileri için ayrıcalıklı olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin daha önemlisi ve daha büyüğünü, emrinize amadeyiz, çocuğunuz çocuğumuzdur, onun eğitimi de onun sağlığı da bizim çocuğumuzun eğitimi ve sağlığıdır. Vatandaşlık konusunda da bizim bakışımız aynıdır. Hiçbir endişe içerisinde olmayın. Bu konuda elimizdeki her imkanı lehinize kullanacağımızı ve bu topraklarda kardeş bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak yarına adım atacağınızı bilmenizi istiyorum." diye konuştu.



Soylu, sözlerini "Benim ağabeyim bugün İstanbul'da. Bu İstanbul'u sizin daha iyi yaşayabileceğiniz bir yer haline getirmeye çalışan, çalışacak olan, Avrasya Tüneli'nde imzası olan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde imzası olan, bir taraftan Marmaray'dan Osmangazi'den dünyanın en büyük havalimanında imzası olan Türkiye'de her yerde imzası olan Binali Yıldırım ağabeyimin de selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini getiriyorum." şeklinde tamamladı.



"TÜRKİYE SIĞINAKTIR, UMUTTUR, BARIŞTIR"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Türkiye'nin tarih boyunca doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden gelen 72 millete Anadolu kapılarını açtığını, Suriye'deki iç savaştan can havliyle kaçan 8 milyon insanın 3,7 milyonuna topraklarını açtığını, ekmeğini, suyunu ve aşını paylaştığını anımsattı.



Şu ana kadar İstanbul'da 15 bin 344 soydaşa uzun dönem ikamet izni verdiklerini aktaran Yerlikaya, "Sadece 2 aylık süredeyse 2 bin 450 başvuru geldi. İl Göç Kurulunda aldığımız kararlarla uzun dönem ikamet iznini, 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz. Bugüne kadar İstanbulumuzda bin 245 Uygur Türkü ve 6 bin 685 Afgan kardeşimize insani ikamet izni sağlamış bulunuyoruz." bilgisini verdi.



İstanbul için ifade ettikleri bu rakamların kendilerine bir gerçeği tekrar hatırlattığına dikkati çeken Yerlikaya, "Türkiye sığınaktır. Türkiye umuttur, Türkiye barıştır, Türkiye vahadır, Türkiye Nuh'un Gemisi'dir." dedi.



Soylu'ya tablo ile Türkmenlerin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra çeşitli hediyelerin takdim edildiği programda, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da kısa bir selamlama konuşması yaptı.



İftar programına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Göç Müdürü Recep Batu, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Türk derneklerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.