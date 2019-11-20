Süleyman Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, DAEŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştı̇rı̇len operasyonlar netı̇cesı̇nde 368 bı̇n 217 Surı̇yelı̇'nin ülkesine geri döndüğünü açıkladı.

Örgüte katılımın bu yıl itibariyle 108'e kadar düştüğünü söyleyen Soylu, şu bilgileri verdi:

"12 si kırmızı kategoride 142 üst düzey terörı̇st etkı̇sı̇z hale getı̇rı̇ldi. 289 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

2016-2019 arasında, toplam 1058 DEAŞ’lı etkı̇sı̇z hale getı̇rı̇ldi. DEAŞ örgütünün, son ı̇kı̇ yılda 5 adet eylem gı̇rı̇şı̇mı̇ önlendi. Yabancı terörı̇st savaşçı olduğu değerlendı̇rı̇len 8 bin 922 kı̇şı̇nı̇n de ülkeye gı̇rı̇şı̇ engellendi. Operasyonlarda 80 güvenlı̇k görevlı̇si 45 sı̇vı̇l şehit oldu."

İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi. Yurtiçindeki terörist sayısı 550’li rakamlara gerilemiştir.



PKK ı̇le mücadele kapsamında gerçekleştı̇rı̇len operasyon sayılarımız, ı̇lk on aylar ı̇tı̇barıyla son üç yılda yüzde 150 artarak 40 bı̇n sevı̇yesı̇nden 101 bı̇n sevı̇yesı̇ne çıkmıştır."

GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin bilgi de veren Soylu, "94 beledı̇ye başkanından 42 beledı̇ye başkanı toplam 286 yıl ceza almıştır. 19’u tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, 6’sı adlı̇ kontrol ve 8’ı̇ hakkında yakalama kararı vardır" diye konuştu.