Katıldığı televizyon programında TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat’ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesine başlamasını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır" dedi.

FETÖCÜLERİN İADESİ



CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Soylu, "Biz hala FETÖ'cüleri Interpol arayıcılığı ile arayabilme kabiliyetine sahip olamadık. Interpol bunları hala terör suçlusu olarak görümyor" dedi.

Soylu, "Dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT patlayıcı yakaladık. Türkiye bu konuda ciddi bir mücadele veriyor" açıklamasını yaptı.