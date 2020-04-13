Süleyman Soylu'dan Bahçeli’ye teşekkür telefonu

Dün akşam saatlerinde gelen istifa haberi üzerine MHP liderinin Twitter üzerinden yaptığı çağrı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

NTV 13.04.2020 - 15:28

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Bahçeli'den Soylu açıklaması

Bahçeli'den Soylu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün akşam saatlerinde istifa ettiği haberi gündeme düşmüş, bunun üzerine MHP Lideri attığı tweette “Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün MHP Lideri’ni arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefon görüşmesinde Devlet Bahçeli’ye, hem nezaketi hem de ülkemizin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği; MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de cevaben, devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini ifade ettiği öğrenildi.

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