Süleyman Soylu'nun ofis çevresinde keşif yapan 2 şüpheli tutuklandı

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun Beyoğlu'ndaki ofisinin çevresinde keşif yapılmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, şüphelinin DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Adalet K. olduğu tespit edildi. Polis, Adalet K. ve birlikte yaşadığı Mahir D'yi Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadıkları eve operasyon düzenleyerek yakaladı.



"OTOBÜSLE GELİP KEŞİF YAPMIŞ"



Soylu'ya ait ofisin çevresinde yapılan kamera incelemelerinde Adalet K'nin 15 Temmuz Salı günü belediye otobüsü ile gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu, 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binerek ayrıldığı belirlendi. Kadının, 2 durak sonra indiği durağın karşısındaki bir iş yerine girdiği buradan bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDILAR"



Gözaltına alınan iki şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan iki şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHKP-C mensubu Adalet K'nin örgüt mensubu olmaktan 4, Mahir D.'nin ise 6 suç kaydının olduğu ve daha önce etkin pişmanlıktan yararlandıkları öğrenildi.

"KENDİSİNİ 'HANDAN' OLARAK TANITTI"

Motosiklet sahibinin A.Y. ise emniyete verdiği ifadede kadını tanımadığını belirterek, "Adalet K. isimli şahsı tanımıyorum. İş yerine gelerek kendisini 'Handan' olarak tanıttı, çay içtikten sonra hasta olduğunu Perpa'ya gitmek istediğini beyan etti. Bu nedenle motosikleti ile şahsı gitmek istediği yere bıraktım. Şahsın çantasını taşımak istediğimde panikleyerek çantasını aldı çantasına dokunduğumda ağırlık hissettim" dediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet dizüstü, 2 adet hafıza kartı ve üzerlerinde örgütün yayın organlarına ait dergi ele geçirildiği belirtildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemesinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.



