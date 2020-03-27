Süleyman Soylu: Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin virüsle mücadelesini NTV ekranlarında Funda Görey ve Özgür Akbaş’a değerlendirdi.

Rize'de bir belde ve 4 köyde alınan karantina kararıyla ilgili Soylu, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ?

"Meselenin başından itibaren hepimiz dünyayı izliyoruz. Bizin en çok etkileyen alan İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneler kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu. 30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan, umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijyen malzemelerine kadar. Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi çağrılarda bulunduk. Bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. Günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz. Herkes kendi tedbirini alması lazım. Herkes sosyal izolasyonunu sağlamaya çalışacak."

"Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk. Sosyal izolasyon için elimizden gelen yardımı yapıyoruz."

"FIRSATÇILAR KONUSUNDA ACIMASIZ OLACAĞIZ"



"Fırsatçılar konusunda acımasızız. Vatandaşımızı istismar edene acımayacağımızı bilmelerini isteriz. Şu ana kadar 217 farklı ürün satışı yapan vere işlem yaptık. Fahiş fiyat, stok ortaya koyanlarla ilgili özel bir birim oluşturduk.112, 156, 175 her birine vatandaşımızdan bekliyoruz bildirimleri."

UMREDEN DÖNENLERİN DURUMU

"Şu anda 19 bin 220. Türkiye içinde aldık bunları, hiçbir eksiklerini bırakmadık. 5 yıldızlı otelde nasıl hizmet görüyorlarsa öyle hizmet görecekler"

"Edirne Pazarkule'de 5 bin 800 mülteciyi boşalttık. 9 vilayete götürdük"

OTOBÜS SEYAHATLERİ KISITLANIYOR

"İstanbul, Ankara, İzmir çekildi dedim. Bu kararlılığımızı bırakmamamız lazım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da vaka çok görülmediği için ve genç nüfus fazla olduğu için, ama bu salgın kimini taşıyıcı kimini hedef olarak görüyor. Özellikle toplu taşımalar ve şehir içindeki hareketlilikten çıkardığımız rakamlar. Özellikle İstanbul'dan büyüklerimiz memleketlerine gidiyorlar. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Mücbir sebep dışında büyük ihtimalle otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Özel araçları ve uçakla gidecek olanlar için onların hepsine bakacağız. Birçok şehirde sağlık taraması yapılıyor. Yaygınlaştırmaya çalışıyoruz bunları."

“Maske ve tulumla ilgili aldığım rakamlar Türkiye’ye yetecek seviyede. Gıda tedarik zincirinde de sıkıntımız olmadığını biliyoruz”

İLLERİN AÇIKLANMAMASI



“Sağlık bakanlığımızın böyle bir tasarrufu var. Bu yöntemi Sağlık Bakanlığı kullanıyor. Biz biliyoruz ve izliyoruz ama bu yerleri “

“Bizim kafamızda bir süre var ama o süreye göre sağlıklı şekilde yayılmasını istiyoruz. Sosyal izolasyona uymaya çalışıyorum ama burada kendime de bir eleştiri yapabilirim”

SAHİL VE PİKNİK YERLERİNE YASAK



“Biraz sonra yayınlanacak bu geceden itibaren mesire alanların, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, yürümek, koşmak balık tutmak dahil yasaklanıyor. Haftasonları yasaklanıyor bizim kararımızla ama valilerimiz onu tüm haftaya yayabilirler”

“100 binin üzerinde büyüğümüzü sokakta görüp evine gönderdik. Toplam 1057 kişiye adli para cezası kesmişiz. Karantina herkesin kabul ettiği bir süreç oldu. Kimseye bir iltimasımız söz konusu değil. Yüksek bir ciddiyetle meseleye bakıyoruz”



PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR



“2 bin 723 oldu. Gerek istihbarat gerek Siber Suçlar Daire Başkanlığımız 15 Temmuz’dan sonra olağanüstü bir yetenek kazandı. İnfial oluşturmaya, vatandaşımıza hakaret etmeye yönelik, tedirgin etmeye yönelik bir paylaşım yapılıyorsa biz onu enseleriz. Biz onu yakalarız ve savcılığa teslim ederiz. Yüzde 70’i bunların FETÖ, PKK ve PYD hesapları. Önemli bir bölümü bunların yurtdışında. FETÖ’cüler klavye başına oturmuş vatandaşımızın korkuya endişeye kapılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ses analizimiz eksikti bizim ama bu konuda da ciddi adımlar attık. Bu mesajlaşma gruplarına gelen ses mesajları vardı. Bu ses analizinin eksik olduğunu bilip bunun üzerinden gidiyorlardı"

“Kapanan işyerleri için biraz daha sabır. Vatandaşımızdan evde kalmasını, sosyal izolasyona uygun davranmasını ve buradan hep birlikte başarıyla çıkabileceğimizi söylüyorum. Bir şehirden bir şehre gitmeyelim. Biraz daha sabredelim. Burada yapmamız gereken bu kurallara uymaktır. Şehirlerde şehir hareketliliği yapanları da tek tek kontrol etmemiz lazım. ”