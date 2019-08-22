İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşuyor.

Süleyman Soylu, "PKK'ya yılbaşından bu yana 80 bin 570 operasyon yaptık. 635 PKK'lı etkisiz hale getirildi" dedi.

3 BAŞKANIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Soylu, "3 günden beri bu adamlar veya bu kadın terör örgütüne üye olması sebebiyle alınmıştır denmesine rağmen bunların terör örgütüyle ilgisi yoktur diyemiyor savunanlar. Seçilmişlik elbette değerlidir. Seçimler bir hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçimlere girip aklanamazsınız. Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı ısrarla yeniden belediye başkanı yaptılar. Bu kabahat değil. Dün bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz bazıları bugün ucuz siyasi pozisyon adına hiç beklemediğimiz bir takım pozisyonları da ortaya koyuyorlar. Bunlar bir şikayet veya ağıt değil bir tespittir. Biz yolumuzdan dönecek değiliz" dedi.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE"



"Aklımızı kiraya vermedik. PKK'yı yeni tanımış değiliz. Algıyı nasıl yönettiklerini ezbere biliyoruz. 2017-2018 arasındaki uyuşturucu operasyonus ayımız yüzde 22 artış göstermiştir. 2018 yılında 18 buçuk ton eroin, 80.7 ton esrar, 8.9 milyon extasy, 566 kilo metanfetamin ve 1248 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı. Şu anda neredeyse 24 milyonu aşan kök kenevir yakalandı. Geçen sene bu rakam bütün yılda 10 milyondu. PKK'nın esrar sevketmesini engellediğimiz zaman kim devreye giriyor? Lice'de ekelim ama Avrupa'dan kimyasal uyuşturucuyu Türkiye'ye sokalım hem PKK'nın para ağını desteklerim hem de bu ülkenin gençliğin zehirlerim projesi içindedir Avrupa"