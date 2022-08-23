''Süleymaniye Camii'nde çatlaklar oluştu'' iddiasına açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ''Süleymaniye Camii'nde çatlaklar oluştu'' iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan eseri Süleymaniye Camii'nin dördüncü minaresindeki birinci şerefe ile avluda bazı sütunlarda çatlaklar ve kırılmaların görüldüğüne yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

1551-1557 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilen caminin son restorasyonunun 2009-2013 yıllarında iki etap halinde gerçekleştirildiği ve özüne uygun tamamlanan restorasyon sonrası Süleymaniye'de periyodik kontrollerin yapıldığı ve olası problemlere en kısa sürede müdahale edildiği kaydedildi.

''ACİL MÜDAHALEYİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK''

Ayrıca gerekli ölçümlerin yapıldığı ve acil müdahaleyi gerektirecek bir durumun olmadığı açıklandı.

Vakıf, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Bu süreçte sütunda yer alan çatlağın tekrar izlenmesi yapısal durumu değerlendirilerek tekrar tadilat yapılması planlanmaktadır''