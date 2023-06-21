Süleymanpaşa Belediyesi'nin yeni belediye başkanı Hüseyin Uzunlar kimdir?

Süleymanpaşa Belediyesi'nin yeni belediye başkanı Hüseyin Uzunlar, 01.01.1963 tarihinde Tekirdağ/ Kumbağ’da dünyaya geldi.



Endüstri Meslek Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. 1986 ve 2009 yılları arasında esnaflık yaptı. Siyasete 1994 yılında Kumbağ Belde Belediyesi Meclis Üyesi seçilerek başladı 2009 yılına kadar meclis üyeliği yaptı. Daha sonra 2009 yılında Kumbağ Belde Belediye Başkanlığına seçildi. 2014 yılında 6360 Sayılı kanuna göre belde belediyelerinin kapatılmasıyla görevini tamamladı



. 2014 – 2016 Yıllarında AK PARTİ Süleymanpaşa İlçe Başkan Yardımcılığı 2016 –2019 Yıllarında da AK PARTİ Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı yaptı. 2019 yılında Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi seçildi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.