Sultan Murad kimdir? Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Teoman Kumbaracıbaşı hayat veriyor

Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosunda yer alan isimlerden biri de Teoman Kumbaracıbaşı oldu. Deneyimli oyuncu tarihi dizide Sultan Murad'ı canlandırıyor.



TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?



Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantin’de doğdu. Annesi Arjantinli, babası ise Türk’tür. Altı yaşındayken Türkiye’ye taşındılar. Avusturya Lisesi’nde okudu ve tiyatroya orada başladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Farklı tiyatro gruplarında sahne önünde ve sahne arkasında görev aldı. Kamera karşısına ise ilk kez 2004 Uğur Yücel imzalı "Yazı Tura" filmi ile geçti. İlk uzun metrajlı film deneyiminde eşcinsel bir karakter olan "Teoman"a hayat verdi. Bu rolden sonra Girdap (2008), Made in Europe (2008), Gecenin Kanatları (2009), Tuzak (2009) gibi filmlerde rol aldı. Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (2010) filminde canlandırdığı Giovanni karakteri ile büyük beğeni topladı. 2010'lu yıllarda ise Vay Arkadas (2010), Eyyvah Eyvah 2 ve Eyyvah Eyvah 3, Evim Sensin (2012), htr2b: Dönüsüm (2012), Kördüğüm (2016), Fi (2017), Avlu (2018) gibi pek çok sinema ve tv işinde boy gösterdi. Teoman Kumbaracıbaşı yakın zamanda Doğduğun Ev Kaderindir (2020), 10 Bin Adim (2021), Kuruluş: Osman (2021) ve Destan (2021–2022) adlı yapımlar ile tv seyircisinin karşısına çıktı.



SULTAN MURAD HAKKINDA



Tüm Osmanlı tebaasının saygı duyduğu bir hükümdar. Ömrü cenk ederek geçen, Haçlı ordularını defalarca bozguna uğratan büyük komutan Sultan Murad Han. Bir sulh döneminin başladığını düşünerek tahtı Şehzade Mehmed’e bıraksa da yaklaşan büyük tehlike, isyanlar ve Çandarlı’nın akıl oyunlarına kayıtsız kalmadı.﻿​