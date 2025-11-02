Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda çakal görüntülendi

Kentin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri sınırlarındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, çakal görüldü.

Kesin korunacak hassas alan olan ve 301 kuş türüne ev sahipliği yapan milli parktaki çakalı gören Ali Atasoy, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Geçimini kamış keserek sağlayan Atasoy’un kaydettiği görüntülerde, çakalın kamış yediği ardından da gözden kaybolduğu görüldü.



Bölge halkı, son yıllarda sazlık alanın kuruması ve yaban hayatının yaşam alanlarının daralmasıyla ile birlikte çakal, tilki ve domuz gibi türlerin daha sık görülmeye başladığını ifade etti.

Doğaseverler ve uzmanlar, Sultan Sazlığı’ndaki su seviyesinin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği için acil önlemler alınması çağırısında bulundu.