Sultanahmet Meydanı'nda cuma namazı (Diyanet İşleri Başkanı açıkladı)

Corona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, yarın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak.



Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız" dedi.



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