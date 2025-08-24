Sultanahmet Tramvay Durağı'nda hırsıza suçüstü

Sultanahmet Tramvay Durağı'nda bir şüpheli, turistin cüzdanını çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sultanahmet Tramvay Durağı'nda olayı yaşandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. Tramvaya binmek üzere olan bir turistin cüzdanını çalan zanlı, ekiplerce suçüstü yakalandı.

DAHA ÖNCE DE KAYDI VARMIŞ

Emniyete getirilen zanlı İ.T.'nin "hırsızlık" suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

