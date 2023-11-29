Sultanahmet'te tarihi binada çökme meydana geldi

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"



Olay anına tanık olan Cüneyt Durak, "Bina eski bir binaydı zaten. Ben çok uzun zamandır burada esnafım. Bir anda sese çıktım. Deprem oluyor zannettim. Korkuyla fırladığımızda sokak zaten dumanla kaplıydı. O anda aklımıza geldi binanın çöktüğü ama belediye zaten etrafını çevirmişti. Gidip baktığımızda da her yer toz duman içerisindeydi. Çok eski. Ben yaklaşık 25 yıldır Sultanahmet'teyim. Orası bu şekilde duruyor" dedi.