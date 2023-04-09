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Sultanbeyli'de 2 katlı binada yangın

İstanbul Sultanbeyli'de 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sultanbeyli'de 2 katlı binada yangın

'un Sultanbeyli ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Bektaşi Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede tüm daireyi kapladı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de 2 katlı binada yangın - 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan daireye müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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