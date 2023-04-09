Sultanbeyli'de 2 katlı binada yangın

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan daireye müdahale etti.



Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.



Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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