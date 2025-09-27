Sultanbeyli'de 4 katlı binada yangın

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şükran Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Boş olduğu öğrenilen binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Polis, çalışmalar sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.