Sultanbeyli'de 4 katlı binada yangın

İstanbul Sultanbeyli'de, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şükran Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boş olduğu öğrenilen binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis, çalışmalar sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.

