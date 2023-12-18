Sultanbeyli’de ağaçlık alanda yangın

İstanbul Sultanbeyli’de, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu mevkisinde ağaçlık alanda çıkan yangın, metro şantiyesindeki konteynerlere de sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri ile konteynerlerde kalan 2 işçi ambulansta tedavi edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, alevlerin sıçradığı konteynerlerde hasar meydana geldi.

