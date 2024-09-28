Sultanbeyli'de apartmanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Harşit Sokak üzerinde bir apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.



Çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.



Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.