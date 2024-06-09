Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada, İstanbul Valiliği'nin piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim arasındaki yasağı kapsamında güvenlik güçlerinin bölgedeki tedbirleri sürüyor.

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