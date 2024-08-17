Sultanbeyli'de iki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de iki iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenleyip yağmalamaya teşebbüs eden 5 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli'de iki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, müşteki G.L'nin tehdit edilmesi ve Sultanbeyli'de iki iş yerlerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, müştekiye yönelik örgütsel olarak yağmaya teşebbüs edildiği, iş yerine silahlı saldırı eylemini F.O.B. ve Ö.Ö'nün gerçekleştirdiği tespit edildi.

Saldırganların, olayı tutuklu İ.D'nin talimatıyla yaptıkları, E.B'ye olaya ilişkin video kaydı gönderdikleri, eylem öncesi ve sonrasında Ç.K. tarafından ayarlanan araçla hareket ettikleri ve S.U'nun evinde toplandıkları belirlendi.

Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken iki ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.O.D, Ö.C.Ö, E.Ö, M.C.B. ve S.U. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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