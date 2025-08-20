Sultanbeyli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Eşref Bitlis Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan otomobil ile minibüs çarpıştı.

Kazanın ardından minibüs devrilirken araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alırken, devrilen minibüs çalışmaların ardından kaldırıldı.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

