Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın

Son dakika haberi! Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.