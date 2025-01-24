Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın
İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Son dakika haberi! Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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