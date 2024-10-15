Sultanbeyli'de terk edilen eş evi ateşe verdi, eşyaları sokağa attı

Saat 01.00 sıralarında Sultanbeyli, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Muharrem K. eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçirdi ve yaşadığı dairedeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Daha sonra da müzik açarak evi ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.