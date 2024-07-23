Sultanbeyli'de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Sultanbeyli'de ters yönde ilerleyen otomobil, önce cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza neticesinde 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Kaza, Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, Şevhat Karatay hakimiyetindeki otomobil, cadde üzerinde ters yönde seyir halindeyken, önce cadde üzerinde seyir halinde olan Şenel Kaya hakimiyetindeki 34 BKB 143 plakalı araca vurdu, ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada Şenel Kaya hafif şekilde yaralanırken, Şevhat Karatay ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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