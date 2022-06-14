Sultanbeyli'de torununa cinsel istismarda bulunan dede tutuklandı

İstanbul'da torununa cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı.



Sultanbeyli'de meydana gelen olay, sosyal medyada paylaşılan belgelerle ortaya çıktı. Kısa sürede yayılan olay büyük tepki çekti ve sosyal medyada gündem oldu.



Binlerce kişi zanlının tutuklanması için paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından İstanbul anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.



Açıklamada, savcılık talebi doğrultusunda mahkemeye sevk edilen A.T. isimli zanlının 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandığı bildirildi.



Şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendiği ve kamu davası açıldığı da belirtildi.

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