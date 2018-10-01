İstanbul Sultanbeyli'de saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kadife Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.