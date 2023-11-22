Sultanbeyli'de yol çöktü

Polis ekipleri durumu İSKİ ekiplerine bildirdi.



Mahalle sakini Serkan İtmeç, "Ben burada oturuyorum, yoldan geçtim fark etmedim. Sonra gittim, tekrar geldim çökmüş. İnsanlar geçiyor, arabalar birbirine giriyor. Burada daha önce birçok kaza oldu" dedi.