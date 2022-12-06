Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadını taciz eden kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi'nde bir kadına yönelik gerçekleşen cinsel taciz olayına ilişkin yürüttüğü çalışmada, çevredeki 43 güvenlik kamerasını inceledi.



Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli G.T.'yi Battalgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yakaladı.



Yapılan incelemede şüphelinin, mağduru daha önceden tanımadığı ve olayı anlık olarak gerçekleştirdiği belirlendi.



Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin, yolda yürüyen bir kadına arkasından yaklaşıp saldırması ve bir arabanın yaklaşmasıyla koşarak uzaklaşması yer aldı.

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