Sultanbeyli'deki suç örgütü operasyonunda 20 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kurulan örgüte üye olma”, “nitelikli yağma”, “suça azmettirme”, “kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme”, “6136 sayılı kanuna muhalefet”, “tehdit”, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 20 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.