Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
İstanbul'da orman yangınıyla mücadele vardı.
Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti.
Yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.
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