Sultangazi'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Sultangazi'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı düğün salonu önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sultangazi'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Cebeci Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta, 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan çalışmada, arkadaş grubu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda olayın yaşandığı belirlendi.

Bu arada saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, açılan ateş sonucu düğün salonunun önünde bekleyenlerin panikle kaçmaları yer aldı.

Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde bekleyenlere açılan ateş sonucu 5 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.E. (20) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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