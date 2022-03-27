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Sultangazi'de akü hırsızlığı kamerada

İstanbul Sultangazi'de iki kişi park halindeki otomobilin aküsünü çaldı. Şüpheliler kayıplara karışırken, olay anı yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberler - DHA 27.03.2022 - 22:39 | Son Güncelleme : 27.03.2022 - 22:45

Sultangazi'de akü hırsızlığı kamerada

Sultangazi'de, park halindeki otomobilin kaputunu açan iki kişi, aküyü yerinden sökerek çaldı. 

Olay, saat 04.45 sıralarında Cebeci Mahallesi 2518. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde olan otomobilin yanına gelen iki kişiden biri, zorlayarak aracın kaputunu açtı.

Bir süre çevrede oyalandıktan sonra tekrar otomobilin yanına gelen ikili, aküyü çalarak kayıplara karıştı. 

Hırsızlık yakındaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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