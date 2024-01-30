Sultangazi’de ayakkabı fabrikasında yangın | Zaman zaman patlamalar yaşanıyor

İstanbul Sultangazi’de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, imalathanenin bitişiğindeki binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangın müdahale ediyor.

Sultangazi’de ayakkabı fabrikasında yangın | Zaman zaman patlamalar yaşanıyor

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cebeci Mahallesi 2497. Sokak’ta ayakkabı üretimi yapılan 1000 metrekare alana sahip 4 katlı imalathanenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultangazi’de ayakkabı fabrikasında yangın | Zaman zaman patlamalar yaşanıyor - 1

, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı.

Binanın üst katını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçraması üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

Ekipler, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...