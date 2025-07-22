Sultangazi'de bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Sultangazi'de bilinmeyen bir sebepten bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay 23.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta meydana geldi. 21 yaşındaki V.K, kimliği belirlemeyen bir saldırgan tarafından önce kovalandı ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırgan saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan V.K. sağlık eekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 21 yaşındaki gencin hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



Kimliği henüz bilinmeyen şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

