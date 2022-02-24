Sultangazi'de bir kişi eşini ve iki çocuğunu rehin aldı

İstanbul Sultangazi'de dün akşam üstü yaşanan olayda eşi ile aralarında geçimsizlik olan M.A.G. (36), oturdukları sokağa geldi. Alkollü olduğu öne sürülen ve bir süre sokakta bağırıp, çevredekileri rahatsız eden M.A.G., daha sonra oturdukları binaya girerek, komşularıyla tartıştı.

İkamet ettiği daireye giren M.A.G., evin kapılarını kilitleyerek eşi A.G.'yi (33) ve iki çocuğunu rehin aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu iddia edilen M.A.G. iki çocuğu ve eşini rehin aldı

M.A.G., kapıyı açmaya yanaşmayınca polisi alarma geçirdi. Çağrılan özel harekat polisleri olası bir operasyon için hazır bekletildi. Rehin alınan anne ve çocuklarının balkona çıktıkları ve korktukları görüldü.



Mahalle sakinleri de pencerelerine çıkarak, olan biteni izledi. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabası sonucu M.A.G., kapıyı açtı. M.A.G., polis tarafından gözaltına alınarak, akrep diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi.



Eşi A.G., de bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.