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Sultangazi'de dilenci operasyonu

Sultangazi'de dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Gözaltına alınan dilencilerden birinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL çıktı.

Sultangazi'de dilenci operasyonu

Sultangazi'de ramazan ayının başlamasıyla birlikte, ilçede dilencilerin artması üzerine zabıta ekipleri, denetimlerini arttırdı.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı seyyar ekip amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Huzur ekipleri, çok sayıda dilenciyi gözaltına aldı.

Sultangazi'de dilenci operasyonu - 1

Gözaltına alınan dilencilerden birinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL, bir başka dilencinin üzerinden ise bin TL çıktı.

Yakalanan dilencilerin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem uygulandı.

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