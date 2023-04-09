Sultangazi'de dilenci operasyonu

Gözaltına alınan dilencilerden birinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL, bir başka dilencinin üzerinden ise bin TL çıktı.



Yakalanan dilencilerin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem uygulandı.

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