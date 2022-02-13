Sultangazi'de düğün sahiplerinden polise saldırı: 5 polis ve 1 bekçi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunda gece geç saatlerde alkollü eğlence yapmaya devam eden bir grup, kendilerine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine yumruklar ve sandalyelerle saldırdı. Olayda 1 komiser yardımcısı, 4 polis memuru ve bir bekçi yaralandı. Polis ekipleri 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberler - DHA 13.02.2022 - 14:46

Sultangazi'de düğün sahiplerinden polise saldırı: 5 polis ve 1 bekçi yaralandı

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İstanbul Sultangazi’de dün gece saatlerinde, düğünlerinden 2 gün önce düğün salonunda alkollü eğlence yapan bir grup, gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam edince çevre sakinleri tarafından polise şikayet edildi.

Grup, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta gelince, ekiplere saldırarak sandalye fırlatıp yumruk attılar. 

Saldırıya uğrayan polis ve zabıta ekipleri, olay yerine destek ekipleri çağırarak alkollü gruba müdahale etti.

26 GÖZALTI

ekipleri, 26 şüpheli gözaltına aldı. Olayda 1 komiser yardımcısı, 4 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı.

POLİSE SANDALYE ATILAN ANLAR KAYDEDİLDİ

Şüphelilerin polise sandalye fırlattığı anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedilirken, söz konusu düğün salonunun kapısına mühür vuruldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Çevre sakini Sultan Yorgun, düğün salonunun sesinden rahatsız olduklarını söyleyerek, “Biz deprem oluyor sandık. Sandalyeler havada uçuşuyordu. Camdan dışarı çıktık, 5 polis vardı. İçeride kapılara vuruyordu. Polisler destek bekliyordu sanırım” dedi.

Polisin destek çağırdığını söyleyen Yorgun, "Düğün salonu kalabalıktı.  Polislere saldıracaklardı sanırım. Polislere küfür ettiler. Hatta polisin biri sakinleşsinler diye 3 el de ateş etti" diye konuştu.

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