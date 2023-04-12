Sultangazi'de elektrik kablolarında korkutan patlama

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta önceki gece saat 03.30 sıralarında elektrik direklerinde bulunan kablolarda art arda patlamalar meydana geldi.

Patlama sırasında kıvılcımlar sokağa yayıldı. Patlama sesleri üzerine panik yaşayan mahalle sakinleri kendini dışarı attı.

Bazı mahalle sakinleri ise, park halindeki araçlarının zarar görmesini engellemek için başka yere çekti.

