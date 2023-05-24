Sultangazi'de ev sahibi kiracı kavgasında 4 kişi yaralandı

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, ev sahibi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü tatışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Durumdan haberdar olan tarafların yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü.



Bıçak, taş, sopa ve demir çubuklarla birbirlerine saldıran tarafların kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bıçak darbesiyle yaralanan bir kişi, çevredeki bir okulun bahçesine sığındı. Bahçede yere yığılan kişinin yardımına veliler ve öğretmenler koştu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi kendi imkanları ile özel bir hastaneye giderken, diğer 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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