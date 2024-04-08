Sultangazi'de feci kaza: 1 ölü

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında motosiklet sürücüsü Suriyeli Abdul Hamed Hamam Y. (25) direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü yola savrulduktan sonra duvar ile trafik tabelası arasına sıkıştı.
Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri duvar ile trafik tabelası arasına sıkışan sürücünün öldüğünü belirledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan cesedi elektrikli makas yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı.
Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni hastane morguna götürüldü.
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