Sultangazi'de gecekonduya silahlı saldırı: 2 yaralı

Sultangazi'de motosikletli 2 kişi,  silahla  güpegündüz gecekonduya kurşun yağdırdı. Saldırıda, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de gecekonduya silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi 1502. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 şüpheli güpegündüz gecekonduya silahla kurşun yağdırarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, bahçeye hava almak için çıkan 73 yaşındaki KOAH hastası Ali Osman Güler ve 35 yaşındaki komşusu Kadir Himmetoğlu'na isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Bacağından yaralanan Ali Osman Güler ile kolundan yaralanan Kadir Himmetoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"MOBESE KAMERASI TAKMADILAR"

Saldırı ile ilgili konuşan mahalle sakini Salih Aksu, “Motosiklet ile geçmişler. Geçerken tarayıp gitmişler. 2 tane yaralı vardı. Buna benzer olaylar sık oluyor. Hatta bizim evin arka balkon camına bile aşağıdan kurşun geldi. Polis geldi ama olay öyle kapandı gitti.

Mobese kamerası için yukarı direk konuldu ama kaç ay geçmesine rağmen mobese kamerası takmadılar. Olay sonrası polisler geldi, 2 tane ambulans geldi. Yaralıları götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri geldi ve burada inceleme yaptılar" dedi.

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