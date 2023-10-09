Sultangazi'de Gürcistanlı kadının şüpheli ölümü

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Gürcistan uyruklu Sakhıb N.(53), taşınmak üzere olduğu evinde yatakta hareketsiz yatarken bulundu.

Geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kadının eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sakhıb N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sakhıb N.'nin olay yerine gelen bir yakını ise konuşmayı reddetti.