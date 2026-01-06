Sultangazi’de iki iş yeri alevlere teslim oldu

İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesinde iddiaya göre sokak üzerinde bulunan tek katlı halı yıkama ve marangoz olarak kullanılan bitişik iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler giderek büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki iş yerinde de maddi hasar oluştu.