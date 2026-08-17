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Sultangazi’de inşaatta toprak kayması. Çatlak oluşan sokak kapatıldı

17.08.2026 04:33

Son Güncelleme: 17.08.2026 05:10

Sultangazi’de inşaatta toprak kayması. Çatlak oluşan sokak kapatıldı
DHA

Temelinde toprak kayması olan inşaat alanı.

DHA
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Sultangazi‘de bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle etrafındaki yolda çatlaklar oluştu. Zabıta ekipleri, önlem amaçlı sokağı trafiğe kapattı.

Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta bir site inşaatı olduğu öğrenilen alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

 

Toprak kayması sonucu inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda da kısmi çatlaklar oluştu.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

DHA

Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

 

Meydana gelen olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.