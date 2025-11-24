Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı

Yunusemre Mahallesi 1410. Sokak'ta bir iş yerine silahlı saldırı meydana geldi.

Motosiklet ile gelen şüpheliler, cam üzerine faaliyet gösteren iş yerine silahla ateş açarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde iş yerine iki kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.