Sultangazi'de kadına şiddeti pazarcılar önledi

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde karı koca olduğu öğrenilen iki kişi arasında pazar girişinde tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında adamın eşine şiddet uyguladığı öne sürüldü.

ESNAFTAN MÜDAHALE

Kadının, yardım çığlıklarını ve ''Polis çağırın'' bağırışlarını duyan pazarcı esnafı, yardıma koştu.

Araya giren esnaf, kocayı kollarından tutup etkisiz hale getirdi.



KAÇMASIN DİYE KOCASINI YAKASINDAN TUTTU

Bu sırada kadının, polis gelene kadar kaçmasın diye kocasının yakasından tuttuğu görüldü.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR



Polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olmayan çifti polis merkezine götürdü.