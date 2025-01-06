Sultangazi'de korkunç olay! Polisin durdurduğu araçta kadın cesedi çıktı
Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli aracın bagajından bir kadın cesedi çıktı.
İstanbul Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajından bir ceset çıktı.
Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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