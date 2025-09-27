Sultangazi'de kundaklama şüphesi: Üç araç yandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi 2208 Sokak'taki bir otomobilde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki otomobil ile hafif ticari araca sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlarda hasar oluştu.



Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.