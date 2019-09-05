İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir lastik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.
Polis ekipleri caddeyi Topkapı istikametinde trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun dumana neden olan yangına müdahalesi sürüyor.
Sultangazi’de lastik deposunda yangın
Türkiye
İstanbul Sultangazi'de lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir lastik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.